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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
10 дек. 2011, 20:30 МСК
10.12.2011, 20:30 МСК
суббота
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
83
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
89
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
80
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Ройер
Даниэль Ройер
0
Конан
Дидье Я Конан
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
46
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Балич
Ханно Балич
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен