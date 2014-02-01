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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Руднев 57
Диуф 82
Диуф 90
3:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Млапа 84
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
1 февр. 2014, 20:30 МСК
1.02.2014, 20:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Хусти
Саболч Хусти
87
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90'
82'
90', 82'
90
0
Руднев
Артем Руднев
57'
57'
89
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Приб
Эдгар Приб
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
64
0
Херрманн
Патрик Херрманн
74
0
Джака
Гранит Джака
81
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа
84'
0
Хргота
Бранимир Хргота