Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Запасные
|
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
|
24
Янчке
Тони Янчке
-
|
3
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
|
7
Херрманн
Патрик Херрманн
-
|
32
Грифо
Винченцо Грифо
-
|
8
Закария
Денис Закария
-
|
26
Бобадилья
Рауль Бобадилья
-
|Запасные
|
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
|
25
Сорг
Оливер Сорг
-
|
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
-
|
8
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
-
|
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
|
10
Майер
Себастьян Майер
-
|
24
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
-
События
Матч окончен 2:1
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
90'
71'
ГОЛ! 1:1
Желтая карточка
68'
ГОЛ! 1:0
67'
66'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча