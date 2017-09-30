Боруссия - Ганновер-96: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Гинтер 67
Азар 90
2:1

Боруссия - Ганновер-96: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Харник 71
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

Германия
30 сент. 2017, 16:30 МСК
30.09.2017, 16:30 МСК
суббота
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События

Матч окончен 2:1
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
Торган Азар
90'
71'
ГОЛ! 1:1
Мартин Харник
Желтая карточка
Оскар Вендт
68'
ГОЛ! 1:0
Маттиас Гинтер
67'
66'
Желтая карточка
Пирмин Швеглер
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

19.01.2022 19 янв. 2022 ср 20:30
Ганновер-96
3 : 0
Боруссия
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 20:30
Ганновер-96
3
Боруссия
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
Ганновер-96
0
Боруссия
1
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Боруссия
4
Ганновер-96
1
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0
Боруссия
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Ганновер-96
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Боруссия
2
Ганновер-96
1
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 21:30
Ганновер-96
2 : 0
Боруссия
15.04.2016 15 апр. 2016 пт 21:30
Ганновер-96
2
Боруссия
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Ганновер-96
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Боруссия
2
Ганновер-96
1
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
Боруссия
2 : 0
Ганновер-96
15.03.2015 15 марта 2015 вс 19:30
Боруссия
2
Ганновер-96
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Ганновер-96
0
Боруссия
3
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 20:30
Ганновер-96
3
Боруссия
1
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 19:30
Боруссия
3 : 0
Ганновер-96
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 19:30
Боруссия
3
Ганновер-96
0
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:30
Ганновер-96
2
Боруссия
3
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Боруссия
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:30
Ганновер-96
2
Боруссия
1
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Ганновер-96
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Боруссия
2
Ганновер-96
1
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Ганновер-96
0
Боруссия
1
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Ганновер-96
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Боруссия
1
Ганновер-96
2
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Ганновер-96
6 : 1
Боруссия
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Ганновер-96
6
Боруссия
1
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
5 : 3
Ганновер-96
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
5
Ганновер-96
3
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Боруссия
3 : 2
Ганновер-96
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Боруссия
3
Ганновер-96
2

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