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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Йонг 36
1:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
17 марта 2013, 19:30 МСК
17.03.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
62
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
46
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Юнес
Армин Юнес
80
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
36'
36'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
46
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Конан
Дидье Я Конан
81
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
65
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич