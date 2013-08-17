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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Крузе 21
Крамер 53
Дамс 66
3:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
17 авг. 2013, 19:30 МСК
17.08.2013, 19:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
66'
66'
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
77
0
Херрманн
Патрик Херрманн
89
0
Джака
Гранит Джака
84
0
Крамер
Кристоф Крамер
53'
53'
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
21'
21'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
76
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
46
0
Приб
Эдгар Приб
57
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич