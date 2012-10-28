Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Шлаудрафф 48
Диуф 53
2:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Домингес 70
Брауверс 77
Аранго 79
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
28 окт. 2012, 19:30 МСК
28.10.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
84
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
82
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
48'
48'
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
53'
53'
66
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
77'
77'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
70'
70'
90
0
Аранго
Хуан Аранго
79'
79'
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
75
0
Херрманн
Патрик Херрманн
69
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
69
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Юнес
Армин Юнес
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа