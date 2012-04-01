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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Конан 57
Диуф 77
2:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Нордтвейт 78
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
1 апр. 2012, 16:30 МСК
1.04.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Рауш
Константин Рауш
82
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Конан
Дидье Я Конан
57'
57'
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
79
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
77'
77'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
84
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
78'
78'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
67
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
67
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Юнес
Армин Юнес
0
Ханке
Майк Ханке