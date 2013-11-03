Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 25
Макиади 39
Гарсия 86
3:2
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 20
Сакаи 41
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
3 нояб. 2013, 19:30 МСК
3.11.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
86'
86'
89
0
Элиа
Эльеро Элиа
81
0
Хант
Аарон Хант
25'
25'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
39'
39'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Кроос
Феликс Кроос
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
41'
41'
88
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
75
0
Хусти
Саболч Хусти
20'
20'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Собич
Артур Собич
32
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах