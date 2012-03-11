Матч завершен
Вердер
Бремен
Писарро 31
Предль 49
Розенберг 56
3:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
11 марта 2012, 17:30 МСК
11.03.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Предль
Себастьян Предль
49'
49'
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Марин
Марко Марин
18
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
86
0
Трибулл
Том Трибулл
76
0
Писарро
Клаудио Писарро
31'
31'
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
56'
56'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Рауш
Константин Рауш
70
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
80
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
60
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Ройер
Даниэль Ройер
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Собич
Артур Собич