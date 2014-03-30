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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 43
1:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Ди Санто 57
Предль 90
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
30 марта 2014, 18:30 МСК
30.03.2014, 18:30 МСК
воскресенье
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
43'
43'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Сане
Салиф Сане
63
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Руднев
Артем Руднев
75
Запасные
0
Шмидт
Том Шмидт
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Марсело
Марсело
0
Райторал
Франтишек Райторал
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Конан
Дидье Я Конан
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90'
90'
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
81
0
Хант
Аарон Хант
84
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
57'
57'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски