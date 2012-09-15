Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 6
Андреасен 9
Хусти 90
3:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 26
Де Брюйне 74
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 16:30 МСК
15.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
6'
90'
6', 90'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
9'
9'
75
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
67
0
Собич
Артур Собич
79
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Фелипе
Фелипе
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
60
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
26'
26'
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
74'
74'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
70
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Юнузович
Златко Юнузович
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг