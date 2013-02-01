Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 85
Петерсен 88
2:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
1 февр. 2013, 22:30 МСК
1.02.2013, 22:30 МСК
пятница
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
89
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
74
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
85'
88'
85', 88'
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Павлович
Матео Павлович
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Акпала
Джозеф Акпала
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
79
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
39
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Гекдемир
Али Гекдемир
0
Лёден
Янник Лёден
0
Собич
Артур Собич
0
Кадах
Дениз Кадах