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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хофманн 43
Левандовски 52
Ройс 90
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
22 марта 2014, 17:30 МСК
22.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Сане
Салиф Сане
59
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
0
Приб
Эдгар Приб
73
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Марсело
Марсело
0
Райторал
Франтишек Райторал
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Конан
Дидье Я Конан
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
66
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Хофманн
Йонас Хофманн
43'
43'
68
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
52'
52'
84
Запасные
0
Аломерович
Златан Аломерович
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кель
Себастьян Кель
0
Ройс
Марко Ройс
90'
0
Йойич
Милош Йойич
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Дукщ
Марвин Дукщ