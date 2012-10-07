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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 86
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 26
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
7 окт. 2012, 18:30 МСК
7.10.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
81
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
77
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Собич
Артур Собич
67
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Фелипе
Фелипе
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
86'
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
46
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Бендер
Свен Бендер
74
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
39
0
Левандовски
Роберт Левандовски
26'
26'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер