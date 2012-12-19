Боруссия - Ганновер-96: 19 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
5:1

Боруссия - Ганновер-96: 19 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
19 дек. 2012, 22:30 МСК
19.12.2012, 22:30 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Боруссия
мин
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
26
Пищек
Лукаш Пищек
28
Витсель
Аксель Витсель
1
Бюрки
Роман Бюрки
27
Джан
Эмре Джан
10
Азар
Торган Азар
10
Брандт
Юлиан Брандт
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
32
Хакими
Ашраф Хакими
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
18
Балерди
Леонардо Балерди
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
16
Шульц
Нико Шульц
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Фелипе
Фелипе
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
7
Приб
Эдгар Приб
17
Дукщ
Марвин Дукщ
31
Антон
Вальдемар Антон
28
Франке
Марсель Франке
11
Майна
Линтон Майна
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
35
Муслия
Флоран Муслия
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
2
Елец
Йосип Елец
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-

События

Матч окончен 5:1

Прошлые матчи

26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:30
Боруссия
5 : 1
Ганновер-96
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:30
Боруссия
5
Ганновер-96
1
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 21:30
Ганновер-96
0 : 0
Боруссия
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 21:30
Ганновер-96
0
Боруссия
0
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 16:30
Ганновер-96
4 : 2
Боруссия
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 16:30
Ганновер-96
4
Боруссия
2
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 17:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 4
Боруссия
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Ганновер-96
2
Боруссия
4
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
2
Боруссия
3
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0
Ганновер-96
1
22.03.2014 22 марта 2014 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
22.03.2014 22 марта 2014 сб 17:30
Ганновер-96
0
Боруссия
3
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Ганновер-96
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Боруссия
3
Ганновер-96
1
19.12.2012 19 дек. 2012 ср 22:30
Боруссия
5 : 1
Ганновер-96
19.12.2012 19 дек. 2012 ср 22:30
Боруссия
5
Ганновер-96
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:30
Ганновер-96
1
Боруссия
1
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 19:30
Боруссия
3 : 1
Ганновер-96
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 19:30
Боруссия
3
Ганновер-96
1
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Боруссия
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:30
Ганновер-96
2
Боруссия
1
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 16:30
Боруссия
4
Ганновер-96
1
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Боруссия
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:30
Ганновер-96
0
Боруссия
4
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
Боруссия
4
Ганновер-96
1
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
1
Боруссия
1
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Ганновер-96
4 : 4
Боруссия
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Ганновер-96
4
Боруссия
4

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19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
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Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
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06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
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