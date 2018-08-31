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Евро-2020
Легкая атлетика
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Ганновер-96 VS Боруссия
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Ганновер-96 - Боруссия: 31 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Ганновер-96 - Боруссия: 31 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
31 авг. 2018, 21:30 МСК
31.08.2018, 21:30 МСК
пятница
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Ганновер-96
мин
40
Майна
Линтон Майна
90
23
Эссер
Михаэль Эссер
90
3
Альборнос
Миико Альборнос
86
25
Сорг
Оливер Сорг
90
28
Виммер
Кевин Виммер
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
18
Фоссум
Ивер Фоссум
90
8
Уолес
Уолес
90
24
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
90
13
Бебу
Ильяс Бебу
89
11
Асано
Такума Асано
46
Запасные
1
Чаунер
Филипп Чаунер
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
4
2
Елец
Йосип Елец
-
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
1
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
17
Вуд
Бобби Вуд
44
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
-
Боруссия
мин
27
Вольф
Мариус Вольф
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
19
Дауд
Махмуд Дауд
86
20
Филипп
Максимилиан Филипп
79
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
4
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
11
События
Матч окончен 0:0
Замена
Марвин Бакалорж
Ильяс Бебу
89'
86'
Замена
Рафаэль Геррейру
Махмуд Дауд
Замена
Матиас Озтрзолек
Миико Альборнос
86'
79'
Замена
Джейдон Санчо
Максимилиан Филипп
Замена
Бобби Вуд
Такума Асано
46'
Прошлые матчи
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Боруссия
5 : 1
Ганновер-96
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Боруссия
5
Ганновер-96
1
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:30
Ганновер-96
0 : 0
Боруссия
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:30
Ганновер-96
0
Боруссия
0
18.03.2018
18 марта 2018
вс
15:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
18.03.2018
18 марта 2018
вс
15:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
16:30
Ганновер-96
4 : 2
Боруссия
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
16:30
Ганновер-96
4
Боруссия
2
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 4
Боруссия
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2
Боруссия
4
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
2
Боруссия
3
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0
Ганновер-96
1
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
Ганновер-96
0
Боруссия
3
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Боруссия
1
Ганновер-96
0
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Ганновер-96
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Боруссия
3
Ганновер-96
1
19.12.2012
19 дек. 2012
ср
22:30
Боруссия
5 : 1
Ганновер-96
19.12.2012
19 дек. 2012
ср
22:30
Боруссия
5
Ганновер-96
1
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:30
Ганновер-96
1
Боруссия
1
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:30
Боруссия
3 : 1
Ганновер-96
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:30
Боруссия
3
Ганновер-96
1
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Боруссия
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:30
Ганновер-96
2
Боруссия
1
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
4
Ганновер-96
1
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:30
Ганновер-96
0 : 4
Боруссия
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:30
Ганновер-96
0
Боруссия
4
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Боруссия
4
Ганновер-96
1
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1
Боруссия
1
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Ганновер-96
4 : 4
Боруссия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Ганновер-96
4
Боруссия
4
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