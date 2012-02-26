Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 28
Левандовски 54
Перишич 90
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Конан 60
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
26 февр. 2012, 19:30 МСК
26.02.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Бендер
Свен Бендер
9
0
Кагава
Синдзи Кагава
87
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
28'
54'
28', 54'
78
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
90'
0
Барриос
Лукас Барриос
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
76
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
58
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
59
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Конан
Дидье Я Конан
60'