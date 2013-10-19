Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 4
1:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
19 окт. 2013, 16:30 МСК
19.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
80
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
4'
4'
66
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
46
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
77
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Собич
Артур Собич
68
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах