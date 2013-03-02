Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 8
Левандовски 21
Шибер 72
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 40
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
2 марта 2013, 17:30 МСК
2.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
64
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
81
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
76
0
Левандовски
Роберт Левандовски
8'
21'
8', 21'
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
72'
72'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Бендер
Свен Бендер
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гетце
Марио Гетце
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Джуру
Йохан Джуру
74
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Рауш
Константин Рауш
46
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
40'
40'
78
0
Собич
Артур Собич
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф