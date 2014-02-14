Матч завершен
Майнц
Майнц
Малли 51
Чупо-Мотинг 90
2:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
14 февр. 2014, 22:30 МСК
14.02.2014, 22:30 МСК
пятница
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Саллер
Бенедикт Саллер
78
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
46
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Малли
Юнус Малли
51'
51'
60
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Кох
Юлиан Кох
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90'
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
75
0
Марсело
Марсело
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
61
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Приб
Эдгар Приб
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф