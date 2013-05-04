Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Собич 36
Диуф 70
2:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 25
Мюллер 79
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
4 мая 2013, 16:30 МСК
4.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
62
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
70'
70'
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
35
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Собич
Артур Собич
36'
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
54
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
76
0
Мюллер
Николай Мюллер
25'
79'
25', 79'
90
0
Малли
Юнус Малли
72
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Белл
Штефан Белл
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Сото
Элкин Сото
0
Паркер
Шоун Паркер