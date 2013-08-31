Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 31
Собич 37
Конан 80
Приб 82
4:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 12
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
31 авг. 2013, 16:30 МСК
31.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
46
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
82'
82'
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
31'
31'
85
0
Собич
Артур Собич
37'
37'
70
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Конан
Дидье Я Конан
80'
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
68
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
46
0
Мориц
Кристоф Мориц
81
0
Мюллер
Николай Мюллер
12'
12'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Полтер
Себастьян Полтер