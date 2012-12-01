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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 10
Салаи 89
2:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Шульц 28
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
1 дек. 2012, 17:30 МСК
1.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
83
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
10'
10'
90
0
Паркер
Шоун Паркер
52
0
Салаи
Адам Салаи
89'
89'
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Диас
Жуниор Диас
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Малли
Юнус Малли
0
Класнич
Иван Класнич
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
28'
28'
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
69
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
73
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
88
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Собич
Артур Собич