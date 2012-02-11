Матч завершен
Майнц
Майнц
Зидан 7
1:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Собич 89
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
11 февр. 2012, 17:30 МСК
11.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
54
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Сото
Элкин Сото
46
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
7'
7'
81
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
85
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
68
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Лала
Алтын Лала
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Собич
Артур Собич
89'