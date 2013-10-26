Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Сане 56
1:4
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 10
Хердлинг 18
Фирмино 62
Фирмино 64
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
26 окт. 2013, 16:30 МСК
26.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
29
0
Хусти
Саболч Хусти
46
0
Штиндль
Ларс Штиндль
70
0
Сане
Салиф Сане
56'
56'
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Собич
Артур Собич
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Приб
Эдгар Приб
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
18'
18'
89
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
78
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
10'
10'
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Модест
Антони Модест
62
0
Фирмино
Роберто Фирмино
62'
64'
62', 64'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Назарио
Бруно Назарио
0
Шипплок
Свен Шипплок