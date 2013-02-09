Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 8
1:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Конан
Дидье Я Конан
76
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
8'
8'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
78
0
Полански
Юджен Полански
77
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Усами
Такаши Усами
62
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Малбашич
Филип Малбашич
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Хоселу
Хоселу