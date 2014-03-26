Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Полански 14
Модест 51
Руди 90
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Андреасен 10
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
26 марта 2014, 22:00 МСК
26.03.2014, 22:00 МСК
среда
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
69
0
Руди
Себастьян Руди
90'
90'
90
0
Полански
Юджен Полански
14'
14'
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
51'
51'
86
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
89
Запасные
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Караман
Кенан Караман
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
85
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
66
0
Андреасен
Леон Андреасен
10'
10'
90
0
Руднев
Артем Руднев
80
Запасные
0
Шмидт
Том Шмидт
0
Марсело
Марсело
0
Сане
Салиф Сане
0
Райторал
Франтишек Райторал
0
Приб
Эдгар Приб
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Конан
Дидье Я Конан