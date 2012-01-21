Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
21 янв. 2012, 17:30 МСК
21.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
85
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Млапа
Пениель Млапа
66
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
88
0
Ройер
Даниэль Ройер
68
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Вендел
Тим Вендел
0
Лала
Алтын Лала
0
Айчичек
Дениз Айчичек