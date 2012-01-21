Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
21 янв. 2012, 17:30 МСК
21.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
85
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Млапа
Пениель Млапа
66
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
88
0
Ройер
Даниэль Ройер
68
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Вендел
Тим Вендел
0
Лала
Алтын Лала
0
Айчичек
Дениз Айчичек