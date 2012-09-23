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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Джонсон 27
Салихович 82
Уильямс 90
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Дельпьер 26
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
23 сент. 2012, 18:30 МСК
23.09.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
26'
26'
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
27'
27'
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90'
90'
90
0
Усами
Такаши Усами
81
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
63
0
Хоселу
Хоселу
71
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Салихович
Сеяд Салихович
82'
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Фолланд
Кевин Фолланд
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
74
0
Никчи
Адриан Никчи
84
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Собич
Артур Собич
44
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе