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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 25
Алькантара 33
Мюллер 59
Манджукич 66
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
23 февр. 2014, 19:30 МСК
23.02.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
68
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
37
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
78
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Сане
Салиф Сане
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Приб
Эдгар Приб
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
Бавария
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
72
0
Мюллер
Томас Мюллер
25'
59'
25', 59'
62
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
33'
33'
90
0
Гетце
Марио Гетце
67
0
Манджукич
Марио Манджукич
66'
66'
90
Запасные
0
Нойер
Мануэль Нойер
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Данте
Данте
0
Контенто
Диего Контенто
0
Кроос
Тони Кроос
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Писарро
Клаудио Писарро