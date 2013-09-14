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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 51
Рибери 64
2:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
14 сент. 2013, 16:30 МСК
14.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
68
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
64'
64'
81
0
Кроос
Тони Кроос
86
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
51'
51'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Данте
Данте
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
0
Приб
Эдгар Приб
82
0
Андреасен
Леон Андреасен
74
0
Конан
Дидье Я Конан
67
0
Собич
Артур Собич
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Фелипе
Фелипе
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах