Ганновер-96 - Бавария: 15 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:4

Ганновер-96 - Бавария: 15 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Киммих 2
Алаба 29
Гнабри 53
Левандовски 62
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
15 дек. 2018, 17:30 МСК
15.12.2018, 17:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Ганновер-96
мин
23
Эссер
Михаэль Эссер
90
5
Фелипе
Фелипе
90
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
28
Виммер
Кевин Виммер
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
10
Харагучи
Генки Харагучи
90
8
Уолес
Уолес
90
24
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
90
11
Асано
Такума Асано
90
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
90
Запасные
1
Чаунер
Филипп Чаунер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
2
Елец
Йосип Елец
-
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
-
40
Майна
Линтон Майна
-
35
Муслия
Флоран Муслия
-
17
Вуд
Бобби Вуд
-
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
27
Алаба
Давид Алаба
29'
29'
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
2'
2'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
62'
62'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
53'
53'
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
13
Рафинья
Рафинья
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
17
Боатенг
Джером Боатенг
-
35
Саншеш
Ренату Саншеш
-
20
Чон
У Ен Чон
-
2
Вагнер
Сандро Вагнер
-

События

Матч окончен 0:4
62'
ГОЛ! 0:4
Роберт Левандовски
53'
ГОЛ! 0:3
Серж Гнабри
29'
ГОЛ! 0:2
Давид Алаба
Желтая карточка
Фелипе
13'
2'
ГОЛ! 0:1
Йозуа Киммих

Прошлые матчи

04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0
Бавария
4
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
0
Бавария
3
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Бавария
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Ганновер-96
0
Бавария
1
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1
Бавария
3
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
4
Ганновер-96
0
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:30
Ганновер-96
0
Бавария
4
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:30
Бавария
4 : 1
Ганновер-96
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:30
Бавария
4
Ганновер-96
1
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2
Ганновер-96
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 6
Бавария
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
1
Бавария
6
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
5 : 0
Ганновер-96
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
5
Ганновер-96
0
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 1
Ганновер-96
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Бавария
2
Ганновер-96
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:30
Ганновер-96
2 : 1
Бавария
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:30
Ганновер-96
2
Бавария
1
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 1
Бавария
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Ганновер-96
3
Бавария
1
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Бавария
3
Ганновер-96
0
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:30
Бавария
7 : 0
Ганновер-96
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:30
Бавария
7
Ганновер-96
0
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:30
Ганновер-96
0
Бавария
3
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Ганновер-96
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Бавария
5
Ганновер-96
1

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46