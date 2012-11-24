Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мартинес 3
Кроос 24
Рибери 37
Данте 63
Гомес 67
5:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
24 нояб. 2012, 17:30 МСК
24.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
3'
3'
90
0
Данте
Данте
63'
63'
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
37'
37'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
70
0
Кроос
Тони Кроос
24'
24'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
75
0
Манджукич
Марио Манджукич
66
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес
67'
0
Писарро
Клаудио Писарро
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
41
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
79
0
Собич
Артур Собич
46
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе