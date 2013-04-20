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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хоффманн 84
1:6
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Штиндль 16
Рибери 23
Гомес 40
Гомес 62
Писарро 71
Писарро 86
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
20 апр. 2013, 16:30 МСК
20.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
84'
84'
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
65
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
46
0
Штиндль
Ларс Штиндль
16'
16'
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
80
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Рибери
Франк Рибери
23'
23'
46
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
46
0
Гомес
Марио Гомес
40'
62'
40', 62'
63
0
Писарро
Клаудио Писарро
71'
86'
71', 86'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Контенто
Диего Контенто
0
Лам
Филипп Лам
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Джан
Эмре Джан