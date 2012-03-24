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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кроос 36
Гомес 68
2:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Конан 74
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
24 марта 2012, 17:30 МСК
24.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Кроос
Тони Кроос
36'
36'
78
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
57
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Олич
Ивица Олич
61
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Гомес
Марио Гомес
68'
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
61
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
66
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Конан
Дидье Я Конан
74'