Бавария - Ганновер-96: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
4:1

Бавария - Ганновер-96: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
25 сент. 2013, 21:30 МСК
25.09.2013, 21:30 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Фелипе
Фелипе
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
7
Приб
Эдгар Приб
17
Дукщ
Марвин Дукщ
31
Антон
Вальдемар Антон
28
Франке
Марсель Франке
11
Майна
Линтон Майна
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
35
Муслия
Флоран Муслия
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
2
Елец
Йосип Елец
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0
Бавария
4
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
0
Бавария
3
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Бавария
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Ганновер-96
0
Бавария
1
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1
Бавария
3
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
4
Ганновер-96
0
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:30
Ганновер-96
0
Бавария
4
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:30
Бавария
4 : 1
Ганновер-96
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:30
Бавария
4
Ганновер-96
1
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2
Ганновер-96
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 6
Бавария
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
1
Бавария
6
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
5 : 0
Ганновер-96
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
5
Ганновер-96
0
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 1
Ганновер-96
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Бавария
2
Ганновер-96
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:30
Ганновер-96
2 : 1
Бавария
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:30
Ганновер-96
2
Бавария
1
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 1
Бавария
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Ганновер-96
3
Бавария
1
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Бавария
3
Ганновер-96
0
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:30
Бавария
7 : 0
Ганновер-96
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:30
Бавария
7
Ганновер-96
0
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:30
Ганновер-96
0
Бавария
3
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Ганновер-96
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Бавария
5
Ганновер-96
1

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
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От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
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15 февраля, 23:45
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Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46