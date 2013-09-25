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Кубок Германии
Бавария VS Ганновер-96
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Бавария - Ганновер-96: 25 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
4:1
Бавария - Ганновер-96: 25 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
25 сент. 2013, 21:30 МСК
25.09.2013, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Фелипе
Фелипе
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
7
Приб
Эдгар Приб
17
Дукщ
Марвин Дукщ
31
Антон
Вальдемар Антон
28
Франке
Марсель Франке
11
Майна
Линтон Майна
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
35
Муслия
Флоран Муслия
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
2
Елец
Йосип Елец
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
Ганновер-96
0
Бавария
4
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Ганновер-96
0
Бавария
3
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
17:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
17:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Бавария
3
Ганновер-96
1
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Бавария
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
0
Бавария
1
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1
Бавария
3
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
4
Ганновер-96
0
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:30
Ганновер-96
0
Бавария
4
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:30
Бавария
4 : 1
Ганновер-96
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:30
Бавария
4
Ганновер-96
1
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
2
Ганновер-96
0
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 6
Бавария
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
1
Бавария
6
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Бавария
5 : 0
Ганновер-96
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Бавария
5
Ганновер-96
0
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
Бавария
2 : 1
Ганновер-96
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
Бавария
2
Ганновер-96
1
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:30
Ганновер-96
2 : 1
Бавария
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:30
Ганновер-96
2
Бавария
1
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 1
Бавария
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Ганновер-96
3
Бавария
1
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Бавария
3
Ганновер-96
0
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:30
Бавария
7 : 0
Ганновер-96
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:30
Бавария
7
Ганновер-96
0
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:30
Ганновер-96
0
Бавария
3
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Ганновер-96
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Бавария
5
Ганновер-96
1
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Новости
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
#
Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46