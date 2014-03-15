Матч завершен
Герта
Берлин
0:3
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Штиндль 49
Шлаудрафф 57
Хусти 90
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
15 марта 2014, 17:30 МСК
15.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
67
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Холланд
Фабиан Холланд
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
72
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90'
90'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
49'
49'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
76
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
89
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Руднев
Артем Руднев
31
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Марсело
Марсело
0
Сане
Салиф Сане
0
Райторал
Франтишек Райторал
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
57'
0
Конан
Дидье Я Конан