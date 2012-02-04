Матч завершен
Герта
Берлин
0:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 68
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
4 февр. 2012, 17:30 МСК
4.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Моралес
Альфредо Моралес
90
0
Эберт
Патрик Эберт
66
0
Оттль
Андреас Оттль
83
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
0
Джуричин
Марко Джуричин
0
Рукавица
Никита Рукавица
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
36
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
46
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
68'
68'
89
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
0
Собич
Артур Собич