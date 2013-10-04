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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Шульц 23
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Ронни 81
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
4 окт. 2013, 21:30 МСК
4.10.2013, 21:30 МСК
пятница
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
23'
23'
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
57
0
Конан
Дидье Я Конан
46
0
Собич
Артур Собич
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Приб
Эдгар Приб
0
Кадах
Дениз Кадах
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
83
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Рамос
Адриан Рамос
80
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
80
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
81'
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Вагнер
Сандро Вагнер