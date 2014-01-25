Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 35
1:3
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Руднев 29
Биттенкурт 50
Биттенкурт 72
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
25 янв. 2014, 17:30 МСК
25.01.2014, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
61
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
35'
35'
69
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Дост
Бас Дост
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
83
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
50'
72'
50', 72'
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Руднев
Артем Руднев
29'
29'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Приб
Эдгар Приб
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф