Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Салихамиджич 22
Салихамиджич 37
Крис 55
Мадлунг 74
4:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Шульц 43
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
19 нояб. 2011, 17:30 МСК
19.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
74'
74'
90
0
Крис
Крис
55'
55'
83
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
56
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
22'
37'
22', 37'
64
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Окс
Патрик Окс
0
Русс
Марко Русс
0
Тэлке
Бьярне Тэлке
0
Глеб
Александр Глеб
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
43'
43'
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
46
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
80
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Рауш
Константин Рауш
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Собич
Артур Собич