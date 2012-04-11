Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 44
Конан 77
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
80
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
84
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Конан
Дидье Я Конан
77'
77'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
44'
44'
73
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Собич
Артур Собич
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
53
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
80
0
Дежага
Ашкан Дежага
75
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Виейринья
Виейринья
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио