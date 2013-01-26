Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 3
Диуф 38
2:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мадлунг 46
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
26 янв. 2013, 17:30 МСК
26.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
32
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Хусти
Саболч Хусти
85
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
38'
38'
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
3'
3'
37
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Собич
Артур Собич
0
Кадах
Дениз Кадах
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
81
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
46
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
66
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Диего
Диего
90
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
46'
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Олич
Ивица Олич