Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Андреасен 17
Хусти 84
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
10 авг. 2013, 16:30 МСК
10.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Хусти
Саболч Хусти
84'
84'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
76
0
Приб
Эдгар Приб
66
0
Андреасен
Леон Андреасен
17'
17'
74
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
81
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
54
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
66
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Сио
Джованни Сио
0
Кучке
Стефан Кучке