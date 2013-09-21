Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Собич 60
Хусти 89
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Верхаг 51
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
21 сент. 2013, 16:30 МСК
21.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
89'
89'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
54
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Собич
Артур Собич
60'
60'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
51'
51'
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
67
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
57
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Милик
Аркадиуш Милик