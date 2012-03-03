Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хагги 33
Диуф 69
2:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Беллингаузен 12
Кальсен-Бракер 89
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2012, 17:30 МСК
3.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Хагги
Карим Хагги
33'
33'
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
26
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
86
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
69'
69'
46
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Рауш
Константин Рауш
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Собич
Артур Собич
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
66
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
12'
12'
74
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
89'
89'
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
74
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Хайн
Штефан Хайн