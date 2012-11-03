Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 26
Штиндль 85
2:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2012, 17:30 МСК
3.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
87
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
85'
85'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Конан
Дидье Я Конан
79
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
26'
26'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
46
0
Вернер
Тобиас Вернер
59
0
Мусона
Ноуледж Мусона
68
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Санко
Джибрил Санко
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Петржела
Милан Петржела
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн