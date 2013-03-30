Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:2
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Рауш 61
Рауш 90
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
72
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
71
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
83
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Моравек
Ян Моравек
0
Тчои
Сомен Тчои
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
71
0
Рауш
Константин Рауш
61'
90'
61', 90'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
89
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
71
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Собич
Артур Собич