Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Канада
Кения
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:2
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Рауш 61
Рауш 90
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
72
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
71
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
83
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Моравек
Ян Моравек
0
Тчои
Сомен Тчои
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
71
0
Рауш
Константин Рауш
61'
90'
61', 90'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
89
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
71
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Собич
Артур Собич