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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Клаван 55
1:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 21
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
1 марта 2014, 17:30 МСК
1.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
55'
55'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
24
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
78
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
63
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Моравек
Ян Моравек
0
Кор
Доминик Кор
0
Милик
Аркадиуш Милик
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
68
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
21'
21'
90
0
Руднев
Артем Руднев
75
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Сане
Салиф Сане
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Райторал
Франтишек Райторал
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Приб
Эдгар Приб
0
Собич
Артур Собич