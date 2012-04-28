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Патрик Овомойела
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Кайзерслаутерн
2 : 5
Боруссия
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кайзерслаутерн
2
Боруссия
5
минуты: 1' - 90'
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
Боруссия
2 : 0
Боруссия
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Боруссия
0
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Боруссия
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 89' - 90'
Шальке-04
1
Боруссия
2
минуты: 89' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Боруссия
1 : 0
Бавария
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
минуты: 89' - 90'
Боруссия
1
Бавария
0
минуты: 89' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 3
Боруссия
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 87' - 90'
Вольфсбург
1
Боруссия
3
минуты: 87' - 90'
30.03.2012
30 марта 2012
пт
21:30
Боруссия
4 : 4
Штутгарт
30.03.2012
30 марта 2012
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
4
Штутгарт
4
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:30
Кельн
1 : 6
Боруссия
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:30
был в запасе
Кельн
1
Боруссия
6
был в запасе
17.03.2012
17 марта 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
17.03.2012
17 марта 2012
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
1
Вердер
0
минуты: 90' - 90'
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:30
Аугсбург
0 : 0
Боруссия
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:30
был в запасе
Аугсбург
0
Боруссия
0
был в запасе
3.03.2012
3 марта 2012
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Майнц
3.03.2012
3 марта 2012
сб
20:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
2
Майнц
1
минуты: 90' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:30
Боруссия
3 : 1
Ганновер-96
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
3
Ганновер-96
1
был в запасе
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
17:30
Герта
0 : 1
Боруссия
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Герта
0
Боруссия
1
минуты: 46' - 90'
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Байер
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
0
был в запасе
3.02.2012
3 февр. 2012
пт
22:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
3.02.2012
3 февр. 2012
пт
22:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Боруссия
2
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:30
Гамбург
1 : 5
Боруссия
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:30
был в запасе
Гамбург
1
Боруссия
5
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 4
Боруссия
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
минуты: 61' - 90'
Фрайбург
1
Боруссия
4
минуты: 61' - 90'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:30
Боруссия
1 : 1
Кайзерслаутерн
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:30
минуты: 78' - 90'
Боруссия
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 78' - 90'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Боруссия
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Шальке-04
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Боруссия
2
Шальке-04
0
минуты: 89' - 90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:30
Бавария
0 : 1
Боруссия
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:30
был в запасе
Бавария
0
Боруссия
1
был в запасе
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